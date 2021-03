Jonas Sulzbach sofre tentativa de golpe Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 24/03/2021 11:19 | Atualizado 24/03/2021 11:20

São Paulo - Jonas Sulzbach, ex-participante do "Big Brother Brasil", ficou indignado ao ser tietado por um criminoso, na terça-feira, durante uma tentativa de golpe no aplicativo WhatsApp. À situação, o usuário com a foto de uma mulher, pedia o código do aplicativo ao influencer.

Antenado, logo Jonas percebeu que se tratava de uma tentativa de clonagem e respondeu: "Acha que sou trouxa?". Entretanto, assim que percebeu quem era a vítima, o golpista "tietou" o ex-BBB.

"Jonas? Nossa, man. Desculpe aí. Nem sabia que era você. Minha coroa é muito sua fã e da Mari. Gostou hoje do resultado do BBB? Está morando em Itaim ou em Osasco?", perguntou o criminoso. O ex-BBB, por sua vez, compartilhou a tentativa de golpe no Instagram e escreveu: "Fala sério!".