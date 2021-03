Jay IDK Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 15:43

Rio - Após implantar um diamante no rosto, o rapper Jay IDK resolveu mostrar o resultado para os seguidores nas redes sociais. O diamante fica abaixo do olho direito. O músico também revelou que teve como inspiração o rapper Lil Uzi Vert, que implantou um diamante rosa de R$ 130 milhões na testa em fevereiro.



“Decidi colocar um diamante no rosto, ficou demais”, disse. “Olha esse brilho, v*dia! Um diamante no rosto”, completou. Nos comentários, ele deixou claro em quem se inspirou para fazer o implante e disse: "Só esperando os comentários que o Uzi fez primeiro".