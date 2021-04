Ana Maria Braga ganhou de presente uma roupa desenhada pelos netos Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 01/04/2021 12:48

Nesta quinta-feira, é aniversário de Ana Maria Braga! Completando 72 anos, a apresentadora recebeu mensagens e homenagens repletas de carinho do público e de colegas da Rede Globo.



Antes de entrar ao ar com o "Mais Você", a apresentadora recebeu os parabéns do jornalista Helder Duarte no "Bom Dia Brasil".





"Você é uma mulher que deve inspirar novas gerações, porque lá atrás você disse não ao machismo, a misoginia, você construiu uma linda carreira e é uma vencedora. E sendo uma vencedora só digo: saúde!", disse o jornalista.



Na abertura do programa matinal, Ana viu telespectadores enviarem vídeos cantando 'Parabéns para Você', ao lado de bolos. A apresentadora agradeceu e ficou emocionada.



"Tenho nem palavras. Já pude trabalhar com auditório, olho no olho. Muito, muito obrigada! Por tudo aquilo que vocês representam aí do outro lado. Só estou aqui por vocês que estão aí do outro lado. Valeu, muito", disse Ana Maria.



Depois, a equipe do programa mostrou como Ana foi recebida nos estúdios da Globo hoje. Ana Maria ganhou uma peça de roupa desenhada pelos netos. Além disso, ela ganhou um bolo da equipe, entregue por um produtor "sem cabeça".

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Brazilian Horror Story <a href="https://twitter.com/hashtag/MaisVoce?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MaisVoce</a> <a href="https://t.co/vZjRFgZhWK">pic.twitter.com/vZjRFgZhWK</a></p>— Willian (@TihWill) <a href="https://twitter.com/TihWill/status/1377609551772581890?ref_src=twsrc%5Etfw">April 1, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>