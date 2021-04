Murilo Benício no teatro Leo Franco / AgNews

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 13:35 | Atualizado 01/04/2021 13:36

Rio - Murilo Benício marcou presença no programa "Encontro" desta quinta-feira e recebeu uma homenagem. O ator aproveitou para relembrar o primeiro trabalho na novela "Fera Ferida" e o problema com a gagueira.



"Sou gago desde sempre. As pessoas que são mais próximas de mim percebem isso. E eu estava começando na Globo. Eu tinha saído do teatro, de muitos anos, para estar com pessoas que eu via, que eu tinha muita admiração", explicou.