Ricardo (Sergio Marone) em Apocalipse Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 14:41

Rio - Sérgio Marone ganhou uma nova função. Agora o ator vai apresentar a versão brasileira do reality de culinária "Mestre da Sabotagem", no SBT, e no Discovery Home & Health. Marone comentou sobre a novidade nas redes sociais e disse que está feliz por participar do projeto em meio à pandemia.



Marone disse que apresentar um programa na TV aberta e fechada é uma realização. "Está sendo a realização de um sonho. Me senti abraçado pela produção e técnica, estou há duas semanas acompanhando tudo de perto, está sendo lindo de ver a dedicação de todos na concepção de um formato grandioso como esse. Em tempos delicados como agora, fico muito feliz de poder estar levando diversão pra dentro da casa de milhões de brasileiros", disse.