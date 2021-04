Theus Costa Divulgação

Publicado 02/04/2021

Rio - Compositor de sucessos do funk, Theus Costa busca novos desafios como cantor. O músico carioca lança, na noite desta sexta-feira, a faixa “Algodão Doce”, que promete provocar reflexões sobre o racismo. Composta por ele, a música tem inspiração em alguns casos recentes de preconceito racial que marcaram a sociedade, além de citar a passagem do ator Lucas Penteado pelo BBB 21, fazendo um mix com a própria história de Theus.

“Essa música tem a ver com coisas que eu passei quando era mais novo, que me fizeram ter uma identificação muito grande com tudo que o Lucas Penteado passou dentro do programa. Eu me inspirei bastante em todo o julgamento que as pessoas fizeram com ele. Infelizmente ainda vivemos numa sociedade racista, e essa é uma realidade que está longe de ser mudada. Além de retratar alguns importantes e tristes casos de racismos que vivenciamos recentemente. Mas na letra eu quis deixar o vitimismo de lado e passar a mensagem de que não precisamos brigar ou odiar uns aos outros para conquistar nossos sonhos. Se tivermos empatia e união, conseguimos mais rápido”, explica Theus.

E continua: “O Lucas Penteado foi abraçado pela sociedade e está conseguindo dar a volta por cima. Mas num geral, precisamos parar de olhar para casos como o de George Floyd, ou do menino João Pedro, aqui no Brasil, como um caso. E sim como mais um caso no meio de muitos que acontecem todos os dias com nós, pessoas pretas, e que acabam não sendo vistos pela sociedade. Sou um homem preto e moro na baixada, o preconceito sempre fez parte da minha vida. Lembro de uma situação em que fui xingado em público, por pessoas que se diziam meus amigos. Lembro disso até hoje. Estes são assuntos precisam ser mais discutidos e eu acredito que a música contribuiu muito para que essa coragem surgisse. Porque, acho que a música inúmeras vezes falou por muitas pessoas aquilo que elas estavam sufocadas”, completou.

Mas apesar da forte temática presente na letra, Theus Costa garante que a música discorre pelo assunto de forma leve, ressaltando que apesar dessa triste realidade que a maioria das pessoas pretas são obrigadas a passar diariamente, a vida pode, sim, ser mais doce, assim como o nome da canção sugere. “Depende do que buscamos transmitir para o outro”, conclui o músico sobre a canção que traz sonoridades que passeiam pelo pop.

Nascido e criado em Duque de Caxias, o lado cantor de Theus Costa surgiu ainda na adolescência, quando aos 17 anos de idade se lançou na carreira gospel. Mas foi na música secular que ele ganhou notoriedade, se tornando conhecido pela composição de sucessos como “Ela Vem”, que se eternizou na voz de MC G15 e MC Livinho, e “Toma”, uma das canções mais recentes de Luisa Sonza, lançada em parceria com MC Zaac.