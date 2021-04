Capa de Após, de Maggioli Divulgação

Publicado 03/04/2021 11:12 | Atualizado 03/04/2021 11:24

Rio - Se tem clima melhor do que um belo romance para o feriado prolongado, ainda não conhecemos. E, como a aposta é ficar agarradinha com a pessoa amada - e em casa-, a revelação do R&B, Maggioli, já garantiu a trilha sonora para todos os apaixonados. A cantora e compositora, de apenas 22 anos, divulgou seu primeiro single inédito, “Após”, nesta sexta-feira, em todos aplicativos de música com direito a clipe romântico e íntimo.

Maggioli dá o pontapé em sua carreira musical com letra romântica e melodia inspirada no R&B clássico dos Estados Unidos, muitas vezes representados nos cantos da Igreja onde teve sua primeira experiência na música.

“A letra eu fiz no meio de um relacionamento, estava inspirada e me peguei escrevendo sobre isso, sobre o que estava sentindo. Pela força que eu acredito que a letra tenha, Após é simples, não é construída dentro de uma superprodução melódica com vários elementos, o que também é um diferencial do som que vem sendo produzido no mercado hoje, sabe? A proposta foi que a música fosse simples, mas sem deixar de ser eficiente no seu papel de atingir as pessoas”, conta Maggi, como já foi apelidada.

O clipe engloba perfeitamente esse conceito minimalista. O jogo de câmeras mostra a cantora descobrindo o amor de forma pura e natural, tão natural que seu par romântico é seu próprio namorado, combinação que garante beijos apaixonados e verdadeiros.

Além de “Após”, Maggi já disponibilizou em suas redes e canal do Youtube covers de grandes sucessos que vem chamando atenção. Sua versão de “Imensidão” já chamou atenção de Camila Zasoul, assim como a releitura de “Desculpa os Áudios” chegou até Kynnie. A cantora também já disponibilizou “If I Ain’t Got You” de Alicia Keys. Os covers fazem parte da Série R&B Women, um projeto para homenagear algumas cantoras e artistas que para Maggi são fundamentais no gênero e que carregam a cena adiante.