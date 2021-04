Virginia Fonseca e Zé Felipe se casam reprodução do instagram

Por iG

Publicado 03/04/2021 11:54

O casamento de Virgínia Fonseca e Zé Felipe está próximo. Eles anunciaram que vão se casar no civil em março e a influenciadora preparou uma surpresa para o amado. Ela contou no Stories que eles ainda não tinham alianças, mas ela foi e comprou dois anéis da joalheria Cartier, que juntos somam R$ 30 mil.



A influenciadora contou que comprou as alianças para surpreender o noivo. "Vou fazer um negócio muito louco. O maior sonho da minha vida é casar. Sempre sonhei em casar e realizei esse sonho com o Zé. Ele me pediu em casamento, mas a gente ainda não tinha nada do casamento e a gente vai casar daqui uns dias. Fui atrás de alianças e vou dar as alianças para ele. Acabou de chegar. Eu sou muito ansiosa e não consigo guardar segredo", disse mostrando os anéis.