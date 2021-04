Chadwick Boseman morreu na noite da última sexta-feira Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 12:58

Rio - A herança deixada por Chadwick Boseman, astro do filme "Pantera Negra", à esposa Taylor Simone Ledward, foi recalculada e passou de US$ 939 mil, cerca de R$ 5 milhões, para US$ 3,5 milhões, cerca de 20 milhões de reais. Segundo o site "The Blast", o cálculo aconteceu a pedido do advogado de Taylor.



Boseman morreu em agosto de 2020, vítima de um câncer no cólon, aos 43 anos. Ele e Taylor começaram um romance em 2015 e casaram em segredo meses antes do ator falecer. O "The Blast" explica que os novos valores incluem pagamentos que ainda não foram feitos à empresa do ator, a Chadwick Boseman, Inc.