Aline Riscado passa por cirurgia Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 13:55

Rio - Aline Riscado passou por uma cirurgia no joelho nesta sexta-feira. A modelo rompeu o ligamento cruzado do joelho jogando bola na praia. Aline compartilhou uma foto no hospital, explicando que estava sem estabilidade para andar.



"Estava completamente sem estabilidade para andar e fazer tudo com o joelho e agora, graças a essa cirurgia, vou ter a oportunidade de voltar à vida normal 100%! Agora é fisioterapia, paciência e muita gratidão por tudo!", escreveu.