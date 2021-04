Juliana Paes compartilha fotos ao lado do marido e recebe elogios Reprodução

Por iG

Publicado 04/04/2021 12:51

A atriz Juliana Paes compartilhou em sua rede social fotos em que aparece juntinha ao marido, Dudu Baptista. Mesmo após 13 anos de casados, o amor entre os dois está mais vivo do que nunca.



As imagens, que mostram o casal com belo cenário, composto por uma piscina com cachoeira artificial renderam comentários admirados dos fãs. “Que casalzão meus amigos, que casalzão!”, “eu amo um casal”, disseram os fãs.