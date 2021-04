Ágatha Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 10:31

A atriz e cantora Ágatha lança nesta sexta-feira (02), a versão acústica de "Notificação", faixa que marcou seu debut na carreira musical. Além do áudio disponível em todas as plataformas digitais, a regravação especial ganhou um vídeo performance ao vivo, disponível no canal de Ágatha no Youtube.

Com muita personalidade artística e identidade pop, a jovem cantora de 13 anos, promete trazer trabalhos que estejam em sintonia com cada etapa da sua vida, além de carregar algumas referências dos seus maiores ídolos na música, como a cantora americana Sabrina Carpenter e Manu Gavassi.

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/RoBCNQXeF5g" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>



Ágatha iniciou sua carreira artística nos palcos do teatro com apenas 9 anos de idade. No seu primeiro espetáculo, esteve ao lado de estrelas como Eva Wilma e Nathalia Timberg. Na televisão, fez participações nas novelas ‘A Força Do Querer’ e ‘O Sétimo Guardião’, contracenando com atores de peso como Bruno Gagliasso e Marina Ruy Barbosa. A experiência na atuação e talento nato para o canto, levaram a jovem artista aos palcos dos musicais, estreando no clássico ‘A Noviça Rebelde’, onde teve a oportunidade de trabalhar com Gabriel Braga Nunes e Larissa Manoela, uma de suas grandes inspirações. Em 2021, Ágatha deu início a carreira musical, que foi marcada por uma mudança de visual, reforçando sua versatilidade e mergulhando de cabeça nessa nova fase. Ainda para esse ano, ela planeja diversos lançamentos e até feats.