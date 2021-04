Britney Spears Reprodução da internet

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 11:10 | Atualizado 04/04/2021 12:04

Rio - Britney Spears resolveu quebrar o longo silêncio e falou sobre como se sentiu ao assistir trechos do documentário "Framing Britney Spears: A vida de uma estrela", lançado em fevereiro. A produção conta a vida pessoal da cantora, mas sem que ela tenha contribuído.



“Não assisti ao documentário, mas pelo o que vi dele, fiquei constrangida com a posição que me colocaram… chorei por duas semanas e bom, ainda choro às vezes”, escreveu nas redes sociais.