Os irmãos, William e Harry, juntos em um evento na Inglaterra Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 11:58

Rio - Os príncipes Harry e William estão dando uma trégua e deixando de lado as últimas polêmicas envolvendo a família real para comparecerem juntos à inauguração de uma estátua em homenagem à mãe deles, a princesa Diana. Segundo o "The Sun", Zara Tindall, prima dos príncipes, filha da princesa Anne, está operando como "emissária de paz" na reaproximação dos irmãos.



A inauguração da estátua está prevista para 1º de julho, no Palácio de Kensington, Reino Unido. Diana morreu em um acidente de carro em Paris, em 1997. Harry e William encomendaram a obra em 2017 ao escultor inglês Ian Rank-Broadley.