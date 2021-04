Paulo Gustavo, Thales Bretas e os filhos, Gael e Romeu Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 12:18 | Atualizado 04/04/2021 13:09

Rio - Intubado com Covid-19, Paulo Gustavo recebe diariamente o carinho do marido, Thales Bretas, de acordo com relato da médica Susana Garcia, que é amiga pessoal do casal. O relato, postado no Instagram na manhã deste domingo, diz que o dermatologista "não larga" e se mantém todo o tempo ao lado do humorista nesse momento de luta diária pela vida.

"Escrevo para Thales, seu marido, que só de pensar eu choro de emoção. Tamanha a dedicação dele com você. Ele não larga você um minuto. Ele, como médico, sabe tudo que está acontecendo e ajuda muito. E ele como seu amor, coloca música pra você, faz massagem no seu pé e conversa com você", detalhou Susana.

Juntos, Paulo Gustavo e Thales Bretas são papais dos gêmeos Gael e Romeu, de apenas um ano de idade. os meninos nasceram, em agosto de 2019, por meio de barriga de aluguel nos Estados Unidos.