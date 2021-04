Marcos Mion Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 14:13

Rio - O apresentador Marcos Mion abriu o jogo sobre a possibilidade de comandar "No Limite". Apontando como um nome cotado para o posto, Mion disse que também imaginou que seria escolhido pela Globo. A confissão aconteceu nesta sábado, em entrevista a Lucas Selfie, no podcast "Lavando a Roupa".



No final do programa, Selfie questionou o ex-apresentador de "A Fazenda" sobre o futuro de Mion na TV, apontando que em algum momento achou que o público ia vê-lo no reality da Globo. "Eu achei também, viu? Na verdade eu e todo mundo, todos achamos", admitiu. "Mas tem uma série de coisas que inviabilizaram. Inclusive, eu continuo contratado da Record até o final de abril. Planos existem, mas na hora certa eu vou poder falar e todo mundo vai saber", disse.