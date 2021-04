Meghan Markle confirma que seu pai não irá ao casamento AFP PHOTO / Oli SCARFF

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 14:33

Rio - A rainha Elizabeth II permitiu que Meghan Markle continuasse atuando após o casamento com Harry. De acordo com o jornalista e escritor Andrew Morton, famoso por ter feito as biografias "Meghan: A princesa de Hollywood que conquistou a Inglaterra" e "Diana: Sua verdadeira história", falou sobre o caso em entrevista ao podcast "Royally Obsessed".



"[A família real britânica] disse a Meghan: 'se você não quer abraçar os deveres reais em tempo integral, por favor, fique à vontade e continue sua carreira de atriz", disse, segundo reporta o jornal "Metro". Andrew disse que Harry também teve a mesma escolha. "Disseram a [ele e Meghan]: 'Aqui estão seus ingressos de primeira classe, escolha para qual país vocês desejam ir; vamos torná-los embaixadores da juventude para a Commonwealth", completou.