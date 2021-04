Andressa Urach. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 18:12

Rio - Andressa Urach oficializou a união com Thiago Lopes nesta segunda-feira. O casamento civil aconteceu em Porto Alegre, três meses após a cerimônia religiosa. A modelo compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando o momento para os seguidores.



"Oficialmente para sempre! Hoje foi nosso casamento no civil, agora vamos para a lua de mel", comemorou. No vídeo, Andressa mostrou os preparativos para o casamento, com direito a vestido branco.