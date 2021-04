Apresentadora do RJTV 2ª edição, Ana Luíza Guimarães Reprodução TV

Publicado 05/04/2021 20:02

Rio - A jornalista Ana Luiza Guimarães, âncora do telejornal "RJ2", retornou ao trabalho nesta segunda-feira. Ana Luiza ficou afastada após a morte do marido, Do Figueira, no dia 18 de março. No retorno, a jornalista recebeu mensagens dos colegas de trabalho.



"Muito bom receber o carinho dos meus amigos nesse retorno ao trabalho. Ser produtivo, útil, parte de uma equipe, é das sensações mais compensadoras da vida. Obrigada, amores. Bora trabalhar! #RJ2", escreveu.