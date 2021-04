A Obscena Senhora D Ari Brandi

Rio - A programação Teatro #EmCasaComSesc segue em 2021 com espetáculos diversificados, sempre mesclando artistas, companhias e grupos consagrados no cenário brasileiro com as novas apostas. As apresentações seguem às quartas-feiras e aos domingos, sempre às 19h, no Instagram Sesc Ao Vivo e no YouTube Sesc São Paulo .

A atriz Suzan Damasceno apresenta direto de São Paulo o monólogo "A Obscena Senhora D", baseado na obra de Hilda Hilst (1930-2004), na quarta-feira, dia 7. Concebida e dirigida por Suzan e com direção geral de Donizeti Mazonas e Rosi Campos, a montagem conta a história de Hille, apelidada pelo marido Ehud de Senhora D (D de derrelição). Aos sessenta anos de idade, ela decide viver num vão de escada, onde se entrega a uma busca incessante pelo sentido das coisas. Em seu espaço diminuto, a Senhora D revive momentos da relação com o marido, recentemente falecido, busca a compreensão do sagrado e chafurda os limites da sanidade ao confrontar-se com a velhice, o abandono, a ruína, o absurdo contido na sucessão dos dias e a própria morte. Após a exibição, acontece um bate-papo com Suzan mediado pela atriz Fernanda Gonçalves.

Fernanda Dias, Ana Paula Black e Beá estão no espetáculo "Meus Cabelos de Baobá", com direção de Vilma Melo e transmissão direto do Rio, no domingo, dia 11. A história se desenvolve em torno de diálogos da Rainha Dandaluanda com o Baobá, árvore milenar de origem africana, que a ensina sobre os valores africanos e desperta sua autoestima: primeiro, como menina; em seguida, como mulher e, finalmente, como rainha, consciente de sua beleza singular, de sua força ancestral e de sua identidade negra. A adaptação é costurada por textos da poeta Conceição Evaristo. Após a exibição, acontece um bate-papo com a atriz Fernanda Dias.