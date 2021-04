Websérie 'Optiké' estreia no dia 10 de abril EDUARDO DA MATTA

Publicado 06/04/2021 15:10 | Atualizado 06/04/2021 15:11

Rio - A websérie infantil “Optiké - o que você vê?” estreia no dia 10 de abril e tem quatro capítulos com cerca de 10 minutos de duração cada. O projeto conta a história de um pequeno fantoche com um enorme olho no lugar da cabeça.

De linguagem híbrida “Optiké - o que você vê?” apresenta um trabalho artístico que navega entre o teatro de animação e o audiovisual. Alexandre Guimarães é o responsável pela confecção e manipulação do boneco, Letícia dirige os episódios e sua irmã Isadora Medella é responsável pela trilha sonora e vídeo.



"Nossa principal referencia artística é o trabalho do artista plástico Islandês Olafur Eliassom, pois ele discute a percepção através de jogos ópticos e das relações da obra com o espectador. Logicamente não poderíamos deixar de fora outras fontes como o matemático japonês Kokishi Suguihara, especialista em ilusões além de artistas de optical-art e dos concretistas brasileiros como Aluísio Carvão e Carlos Vergara”, conta Alexandre Guimarães.



Serviço:



“Optiké - o que você vê?” (websérie com fantoches com 4 capítulos)



Canal de exibição: https://www.youtube.com/c/LemedellaOptikéoquevoceve



10 minutos de duração.



Gratis



Censura livre