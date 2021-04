Por O Dia

Publicado 06/04/2021 16:25 | Atualizado 06/04/2021 16:58

fotogaleria

Pelo Instagram, Pedro Scooby falou um pouco sobre os tempos de pandemia com os seguidores. Em uma publicação comemorando os 98 anos do avô, o surfista revelou que todos da família já se contaminaram com a doença.