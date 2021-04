Jorge Perlingeiro recebe a segunda dose da vacina Fabricio Silva /AgNews

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 15:58

Rio - O apresentador Jorge Perlingeiro, compareceu ao Parque Olímpico, Zona Oeste do Rio, para receber a segunda dose da vacina Coronavac nesta quarta-feira. O atual presidente da LIESA tem 76 anos e defendeu a vacinação.



Com seu clássico bordão, ele disse: “A vacina é dez, nota dez!”. Perlingeiro recebeu a primeira dose em 10 de março no mesmo posto de drive-thru na Barra da Tijuca. "Pronto para encarar o Carnaval (2022) e o que vier", disse na ocasião.