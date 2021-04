Liziane Gutierrez Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 18:07

Rio - Uma das candidatas ao título de Miss Bumbum e o prêmio de R$ 50 mil foi desclassificada da nova edição. A advogada e modelo Liziane Gutierrez perdeu a vaga por conta dos silicones dos glúteos, o que vai contra as regras do concurso.



Ao falar sobre o caso, Liziane explicou que tem a intenção de retirar o "produto" e se inscrever novamente. “Pessoal, é o seguinte. Vim aqui para esclarecer sobre a polêmica da minha participação no Miss Bumbum. Eu realmente tenho produtos”, disse. “Estou fazendo a retirada do produto e quero ter o bumbum 100% natural para me inscrever novamente na competição. É doloroso, mas vale a pena”, explicou.