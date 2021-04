Tom Brady e Gisele Bundchen AFP

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 19:35 | Atualizado 07/04/2021 19:37

Rio - O astro do Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, de 43 anos, falou sobre seu casamento com Gisele Bündchen e a criação dos filhos. Em entrevista ao programa "Good Morning America", o jogador não economizou elogios à modelo brasileira de 40 anos, com quem é casado desde 2009.



"Dou muito crédito a ela por isso. É ela que, sabe, apoia a família e, no final das contas, que faz muitos sacrifícios”, disse. "Ela traz à tona a melhor versão de mim mesmo", completou.