Publicado 08/04/2021 14:33

Rio - A saída de Regé-Jean Page do elenco da série "Bridgerton", da Netflix, onde recebia R$ 330 mil por episódio, pode ter um motivo especial. Segundo o jornal "Daily Mail", o ator de 31 anos está conversando com produtores da franquia "007" para substituir Daniel Craig, se tornando o próximo James Bond.



Page anunciou sua saída da série durante o fim de semana. Através das redes sociais, ele escreveu: “Foi um prazer e um privilégio ser o seu duque”. Mas o ator ainda não explicou sua motivação para deixar a produção, que está com a segunda temporada renovada.

De acordo com a imprensa internacional, o artista receberia US$ 500 mil, cerca de 2,7 milhões de reais, para participar da continuidade de "Bridgerton".Em março, durante entrevista ao apresentador Jimmy Fallon, Page respondeu aos boatos do envolvimentos com “personagem com a letra B”, ele disse: “Se você é britânico e faz alguma coisa digna de nota… As pessoas vão começar a dizer a palavra com ‘B’. Fico muito honrado de constar nessa lista, na companhia de tantas pessoas incríveis. Mas é apenas uma lista”.O "Daily Mail" diz que os rumores em torno da escolha de Page para o papel em "007" fez dele o principal nome nas casas de apostas do Reino Unido para dar vida a James Bond, superando Tom Hardy e James Norton.Até o momento, o ator e os produtores da franquia não se pronunciaram sobre os boatos.