Demi Lovato reprodução - internet

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 15:34

Rio - Demi Lovato explicou que continua consumindo bebidas alcoólicas e maconha após sofrer uma overdose em 2018. Em entrevista ao apresentador Ross King, a cantora comentou sobre sua reabilitação, assim como no documentário "Dancing With the Devil", falando do consumo das substâncias ao longo do tratamento.



"Aprendi que fechar a porta às coisas me faz querer abrir essa porta ainda mais. Aprendi que não funciona para mim dizer: 'Eu nunca vou fazer isso de novo'", explicou na série documental, dizendo que não usa mais "coisas que vão matá-la".