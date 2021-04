Carlos Alberto de Nóbrega na A Praça É Nossa Leonardo Nones / SBT

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 16:01 | Atualizado 08/04/2021 16:03

Rio - "A Praça É Nossa" retornará com dois bancos para facilitar a medida de distanciamento social, devido à pandemia do novo coronavírus. O programa humorístico vai contar com Carlos Alberto de Nóbrega, após o apresentador receber as duas doses da vacina contra a Covid-19.



Carlos Alberto foi liberado pelo médico para voltar ao trabalho nos estúdios do SBT, de acordo com o colunista Flávio Ricco. O programa inédito vai ao ar entre os dias 13 e 15 de abril. Na última terça-feira, o apresentador passou o dia na emissora para verificar as mudanças no cenário.