Fernanda Souza Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 16:33

Rio - Fernanda Souza revelou que pediu para o Amazon Prime Video e a Netflix produzirem um documentário sobre "Chiquititas". Durante a participação em uma live com Renata Del Bianco e Aretha Oliveira, que fizeram parte do elenco original da novela, a atriz falou sobre o projeto e contou que pretende lançar em 2022, quando o folhetim completa 25 anos.



Apesar de empolgada com a produção, a atriz contou que o projeto foi rejeitado pelas plataformas de streaming durante a solicitação porque o conteúdo não estava completo. "Tem imagens de bastidores e o Cris [Cristian de Cianco, câmera da novela] precisa viajar para captar os nossos depoimentos. Eu já agitei Netflix, Amazon e tal, mas eles querem que esteja pronto", explicou.