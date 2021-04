A Mulher na Janela, suspense com Amy Adams Netflix/Divulgação

Rio - A Netflix divulgou o trailer de "A Mulher na Janela" nesta quinta-feira. O filme de suspense é protagonizado por Amy Adams, ao lado de Gary Oldman e Julianne Moore.

O filme, que é baseado no best-seller de Tracy Letts, conta com Gary Oldman, Anthony Mackie, Fred Hechinger, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Tracy Letts, Jennifer Jason Leigh e Julianne Moore no elenco.

<iframe width="600" height="335" src="https://www.youtube.com/embed/NO78X9Eyvz0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>