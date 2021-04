Mônica Martelli DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 19:24

Rio - Mônica Martelli fez um desabafo em um vídeo compartilhado nas redes sociais do canal GNT. Chorando, a atriz contou que se considera forte, mas que não está sabendo lidar com o medo da situação envolvendo Paulo Gustavo, que está internado com Covid-19 desde 13 de março.



"Eu estou sentindo muito medo de perder um amigo que é meu irmão", disse. "Sou uma mulher forte. Me considero uma mulher forte porque enfrento os problemas, não finjo que não vejo. Ser forte não é não pedir ajuda. Faço terapia há muito tempo, tenho ferramentas psíquicas para lidar com a dor e o medo, mas desculpa...", desabafou.