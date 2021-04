Gal Gadot, a Mulher Maravilha AFP

Rio - Joss Whedon, diretor do filme "Liga da Justiça", teria chegado a dizer que prejudicaria a carreira de Gal Gadot. Segundo o site "The Hollywood Reporter", Gadot teve "diversas preocupações" após a substituição de Zack Snyder, que deixou a produção por causa da morte da filha.



Após a saída de Snyder, Whedon fez alterações no projeto. Segundo uma fonte relatou ao site, Gal teria ficado preocupada, principalmente com fato de sua personagem parecer mais agressiva nele do que em "Mulher-Maravilha". "Ela queria fazer a personagem fluir de um filme para o outro", afirmou a fonte.