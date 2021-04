Enzo Belmonte e Cacá Nascimento Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 09:00

Rio - Enzo Belmonte lança nesta sexta-feira, dia 9 de abril, em todas as plataformas digitais, um pot-pourri com as canções "Andar com Fé (Gilberto Gil) / Alegria, Alegria (Caetano Veloso) / Vai Passar (Chico Buarque / Francis Hime)".

“Homenagear essas três grandes figuras do nosso país, Gil, Caetano e Chico, é uma grande emoção. Sou admirador deles como artistas e como pessoas, e não é à toa a escolha dessa seleção de sambas. Essas músicas simbolizam o mais profundo sentimento de 'Brasilidade'. É um canto de esperança, uma mensagem de fé.”, comenta o sambista, que convidou a amiga Cacá Nascimento e a Bateria da Mangueira do Amanhã para gravarem a faixa.

