Publicado 09/04/2021 11:19

Rio - Duas das bandas mais cultuadas da cena contemporânea estão juntas no single "Algum Ritmo". Na faixa, que chega nesta sexta-feira, através da Believe, Gilsons e Jovem Dionísio emanam leveza e esperança para navegarmos melhores mares em um futuro mais próximo possível. A canção serve de acalanto, nos lembrando que após a angústia vem a felicidade.

A ideia para a música surgiu de um papo entre Francisco Gil e Ber Pasquali sobre algoritmos. "Falávamos como as plataformas digitais sempre associavam nossos grupos, mesmo não havendo uma real conexão estética no nosso som", lembra Ber. "Depois desse encontro a gente acabou achando muitas coisas em comum. Inclusive, quando lançamos 'Devagarinho', surgiram vários comentários pedindo este feat", acrescenta Francisco.

Juntos, os grupos pensaram em desconstruir a palavra que os uniu: algoritmo. Francisco já mandou um áudio com a ideia do refrão e a turma da Jovem Dionísio respondeu com uma versão inicial. Cada um colocou um pouco da sua sonoridade, ansiedade, vontade e assim nasceu "Algum Ritmo", uma track daquelas com jeitão de hit.

"Acho que o que tem de mais especial nela é exatamente este ritmo em comum que encontramos na composição e principalmente na produção musical", destaca o músico dos Gilsons. "Algum Ritmo" é um encontro bem sucedido, guiado pelo futuro e fincado na boa música. Afinal, após a primeira audição, é fato que seguiremos repetindo como mantra o trecho do single: "Então vai ter show, quando tudo passar, quando tudo passar...".