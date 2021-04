Por O Dia

Publicado 09/04/2021 13:56

Rio - Não dá para olhar para o futuro sem lembrar do passado. E parece que Kevin O Chris sabe muito bem disso. O funkeiro mais escutado do Brasil lança seu novo DVD, “Todo Mundo Ama O Chris”, com uma sonoridade mais moderna, visando o exterior. Mas as histórias e as parcerias remetem claramente às suas raízes de comunidade. O álbum chega ao Spotify nesta quinta-feira, dia 08 de abril, às 21h. No dia seguinte, estará em todos os aplicativos de música e com transmissão exclusiva no YouTube às 20h da noite. Depois da live, Kevin vai subir um clipe por dia na plataforma.

Já na abertura, dá para saber a intenção do artista. Kevin começa com o remix de “Ela É Do Tipo” que fez com o rapper Drake, colocando o americano para cantar em português pela primeira vez na vida. Apresentada a força do funk no mundo hoje, ele segue o seu DVD alternando batidas mais modernas com crônicas da sua realidade. “Prioridadezona”, “Resenha do Be”, “Churrasco na Laje” e “Funkeiro Sim” (com participação de Mc Marks e Nathan MC) são alguns exemplos de músicas que lembram a sua origem.O carro-chefe do álbum é a faixa “Tipo Gin”, um funk no estilo melody que mescla o grave do funk com um riff de violão e melodia no saxofone. Kevin também convidou artistas que, assim como ele, gostam de se aventurar e misturar outros gêneros. Estão presentes no DVD Gaab, Dilsinho, BG, Dennis DJ, Mc Poze, Angel, Mc TH, Xamã, Filipe Ret, Donatto, Mc Kroos, Mãolee e Dfideliz.“Todo Mundo Ama O Chris” é fruto da produção ininterrupta do cantor, produtor e compositor durante a quarentena. O ócio criativo também lhe rendeu o título de funkeiro mais escutado do país pelo Spotify (o único artista negro e do gênero a ocupar a lista dos 10 homens mais escutados pelo aplicativo em 2020). E Kevin ainda começou o ano de 2021 na lista “Under 30” da revista Forbes Brasil, de jovens talentos que tem feito a diferença em diversas áreas da nossa sociedade.Faixas: 1. Ela É Do Tipo (Remix); 2. Prioridadezona; 3. Resenha do Be; 4. Dentro de Você (feat. Filipe Ret); 5. Tipo Gin; 6. Churrasco Na Laje (feat. Gaab e Dfideliz); 7. Babalu; 8. Saudade Né? (feat. Dilsinho); 9. Quarentena (feat. Angel); 10. Onda do Boldo; 11. Melhor Baile da Cidade (feat. Kroos); 12. Romance Proibido; 13. A Gente; 14. Te Encontrei; 15. Amante de Fé; 16. É o Mundo (feat. Dennis DJ); 17. Funkeiro Sim (feat. Mc Marks e Nathan MC); 18. Sacanagem Liberada (feat. PG); 19. Quero Você (feat. Donatto); 20. Adrenalina (feat. Xamã); 21. Resenha Clandestina (feat. Mc TH); 22. Puxando Lança no Barco Cheio de Piranha (feat. Mc Poze); 23. Saudade Amor (feat. BG).