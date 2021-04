Abraão (Zécarlos Machado) Gênesis divulgação

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 15:11

Rio - Reforçando os protocolos de segurança contra a Covid-19, a Record planeja retomar as gravações da novela "Gênesis" na próxima segunda-feira. O folhetim teve a produção interrompida em março em razão ao agravamento da pandemia no Rio de Janeiro, onde é gravado.



A emissora e a produtora Casablanca mantém conversa com o elenco, de acordo com o colunista Flávio Ricco. As empresas estão focadas em reforçar os protocolos porque os atores já receberam os roteiros que serão produzidos na próxima semana.