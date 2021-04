Juliana Paes Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 16:58 | Atualizado 10/04/2021 16:59

Juliana Paes está curtindo alguns dias de férias no México. No Instagram, a atriz vem deixando os seguidores admirados com sua beleza com uma série de fotos nas praias paradisíacas do Caribe. Neste sábado, Ju postou alguns cliques que tirou em Tulum, ilha frequentada por diversos famosos brasileiros.

Nas imagens, a atriz surge com um maiô cavado branco tomando banho em um chuveirão.







