Ratinho Reprodução

Por iG

Publicado 11/04/2021 18:03 | Atualizado 11/04/2021 18:04

O apresentador Carlos Roberto Massa, 65, conhecido como Ratinho, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 neste domingo, 11, e compartilhou fotos do momento nas redes sociais. Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), ele compareceu ao ponto de vacinação sem usar máscara.

Nas fotos do Instagram, Ratinho aparece dentro do carro, sendo vacinado. "Hoje foi meu dia de tomar a vacina", escreveu na legenda. Ele também aparece em pé, fora do caro, ao lado dos profissionais de saúde responsáveis pela vacinação do ponto onde foi atendido.

Em outubro do ano passado, o apresentador usou as redes sociais para informar que estava com Covid-19 e cumprindo as regras de isolamento.



Alguns seguidores questionaram Ratinho no Instagram por ele não usar máscara no momento da vacinação. Outros comemoraram por ele já estar tomando a primeira dose, dentre elas as filhas de Silvio Santos , patrão de Ratinho no SBT. "Que máximo!", escreveu Patrícia Abravanel ; Silvia Abravanel comemorou: "Glória a Deus”.