Reynaldo Gianecchini

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 16:16

Reynaldo Gianecchini aproveitou o dia de sol para se refrescar no mar. O ator foi flagrado dando um mergulho na praia do Leblon, Zona Sul do Rio. Após mergulhar, Giane, de 48 anos, vestiu roupa e foi embora da praia.

De acordo com Prefeitura do Rio de Janeiro, as medidas restritivas para conter o avanço do coronavírus indicam que as pessoas não fiquem na areia por muito tempo.