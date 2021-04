Pantera Negra Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 14:35

Rio - Fãs do filme "Pantera Negra" criaram uma petição pedindo para a Marvel Studios encontrar um novo ator para assumir o papel nos próximos filmes da franquia. A petição informa que o momento seria uma forma de homenagem a Chadwick Boseman, que interpretou o herói de 2016 a 2019.



"Este é um apelo para que o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, o copresidente Louis D'Esposito e o roteirista e diretor Ryan Coogler reconsiderem sua decisão e reformulem o papel de 'T'Challa' na franquia 'Pantera Negra'. Se a Marvel Studios remover T’Challa, seria às custas do público (especialmente meninos e homens negros) que se viam nele. Isso também inclui os milhões de fãs que foram inspirados pelo personagem", diz o abaixo-assinado, que até o momento conta com 11 mil assinaturas.