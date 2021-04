Por iG

Publicado 17/04/2021 12:10 | Atualizado 17/04/2021 13:25

Rachel Sheherazade relatou, em setembro de 2020, que ficou sabendo de sua demissão do SBT por um e-mail. Em rebate ao ato, há um mês, a jornalista acionou a justiça contra a empresa de Silvio Santos , exigindo indenização de R$ 30 milhões.



Segundo informações do jornal Extra, mesmo sendo contratada como pessoa jurídica, Rachel alega que tinha obrigações como qualquer funcionário de carteira assinada, como plantões, horas extras, jornadas maiores nos 11 anos que ficou na empresa, entre outras funções.

fotogaleria

Rachel foi demitida do SBT em setembro de 2020, à época, ela recebia R$ 200 mensalmente, além dos R$ 30 mil de auxílio moradia. Avisada por e-mail do desligamento, a jornalista não pôde se despedir dos telespectadores, muito menos dos colegas de redação.Anteriormente queridinha de Silvio Santos, Rachel Sheherazade perdeu o favoritismo quando começou a refutar as atitudes do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na bancada do principal noticiário da emissora.