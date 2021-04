Cacau Protasio, capa D MULHER Janderson Pires

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 09:37 | Atualizado 18/04/2021 09:37

Rio - Após sair do hospital, Cacau Protásio comentou sobre a internação. A atriz recebeu alta na última sexta-feira depois de acabar o tratamento de um quadro de pancreatite, que contou com duas cirurgias de emergência.



"Foi um susto muito grande, eu fui para o hospital com muita dor e passando muito mal. Fiz duas cirurgias e graças a Deus já estou em casa, tive uma equipe nota mil comigo. Deus me deu mais uma chance", disse.

A atriz aproveitou para agradecer aos fãs o carinho e as orações. "Meu marido me mostrava todos os áudios e textos diariamente, fiquei muito emocionada. Vamos continuar rezando pelo nosso mundo que está doente. Não vamos parar essa corrente de oração. Cada um na sua fé", explicou.

