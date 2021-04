Mamma Bruschetta Divulgação

Publicado 23/04/2021 13:50

Mamma Bruschetta levou um susto e tanto ao olhar a fatura do cartão. A apresentadora foi mais uma vítima das clonagens de cartão e tomou um golpe de R$ 17 mil reais. "Tive até desarranjo intestinal de nervoso", diz em entrevista ao site Notícias da TV.



Felizmente, Mamma conseguiu identificar os gastos da clonagem e o banco irá devolver o dinheiro que foi gasto. Os golpistas fizeram uma compra de R$ 5 mil e outra de R$ 4 mil em lojas de varejo e também foram identificados gastos nos estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul.