Publicado 23/04/2021 13:25

Na retomada à carreira solo, PeLanza, ex-Restart, lança a música "Deixa Estar", música que traz reflexão sobre o momento do mundo, com o objetivo de passar uma mensagem de força e fé.



"Em meio a toda essa loucura e a necessidade de se isolar por conta da pandemia, veio a ideia de fazer uma música que unisse todos esses sentimentos, e superasse tanto as frustrações que estamos vivendo trancados em casa, quanto as más notícias diárias da televisão", diz PeLanza.



O videoclipe de "Deixa Estar", com direção de Deivide Leme, exibe imagens atuais do cantor, intercaladas com a fase no Restart, em shows e na intimidade, mostrando ao público que artista e fãs seguem unidos.



Atualmente o PeLanza conta com mais de um milhão de seguidores no Twitter e mais de 400 mil em redes como Facebook e Instagram e espera conseguir atingir não só sua grande base construída ao longo da carreira, mas também novos fãs com um som mais maduro e falando da sua realidade atual.