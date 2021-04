Pocah e Juliette Reprodução/Globo/BBB

A vida de Juliette nem sempre foi fácil. Apesar de estar vivendo dias de glória no "Big Brother Brasil 21", da Globo, como uma das favoritas para ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão, a paraibana comentou mais uma vez sobre o preconceito sofrido apenas por ser nordestina.



Em conversa com as outras meninas ainda restantes na casa mais vigiada do país, durante a festa deste sábado, ela comentou que a xenofobia contra o Nordeste é ainda muito presente no nosso país. "Eu sou uma pessoa estudada e tal, mas onde eu chego as pessoas me tratam como analfabeta", afirmou Juliette, deixando as colegas de confinamento incrédulas. "Me tratam como matuta, como burra. É sim! Em muitos lugares, porque eu frequento lugares da alta sociedade… E em São Paulo, Rio, Brasília, esses lugares".

Vale lembrar que mesmo dentro do "BBB 21", Juliette foi alvo de xenofobia, após comentários maldosos de Karol Conká, por exemplo. "As pessoas acham que no Nordeste é mato, seca, jumento e analfabeto. E não é", completou a advogada.