André Marinho retoma canal no YouTube Reprodução

Por iG

Publicado 26/04/2021 11:59

São Paulo - André Marinho, apresentador e humorista, retomou as atividades em seu canal no YouTube. Sob o tema de "o mau filho à casa torna", ele promete mesclar temas importantíssimos do cotidiano com seu toque de humor único. Famoso por imitar grandes personalidades da política, ele adianta: "O céu é o limite. Vai ter de tudo e você [espectador] vai fazer parte disso", escreveu ele na descrição do vídeo de seu retorno.

Para marcar essa nova temporada do canal no YouTube, André Marinho já disponibilizou um vídeo de humor. Nas cenas, ele simula que uma conversa entre Luciano Huck, Sergio Moro, Ciro Gomes, João Doria e João Amoedo vaza e ganha destaque no "Jornal Nacional". Ao todo, no vídeo, o humorista imita seis pessoas com maestria, incluindo William Bonner.

Com passagem pela rádio Jovem Pan, não é de hoje que André Marinho une assuntos sérios ao humor. Confira algumas performances do apresentador:

Vídeo de retorno

Imitações de André Marinho

Mais performances do artista