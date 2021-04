Orquestra Petrobras Sinfônica vai se apresentar no Carioca Shopping ao lado de alunos, em Vicente de Carvalho Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 12:51

Rio - Empenhada em contribuir com essa transformação na sociedade, a Petrobras Sinfônica criou, em 2012, a Academia Juvenil da Orquestra Petrobras Sinfônica, que reúne jovens artistas de 14 a 20 anos, oriundos de projetos sociais musicais e orquestras comunitárias da região metropolitana do Rio de Janeiro, a fim de prepará-los para o ingresso em curso superior de Música e consequente ascensão profissional.

No último ano, com o isolamento social causado pela pandemia do Coronavírus, ficou ainda mais evidente a importância da música e da arte como agentes motivadores. Com o objetivo de estabelecer uma rede de conexão e aprendizado entre a Academia Juvenil e demais projetos sociais de diferentes regiões do Brasil, será realizado o 1º Festival Música que Transforma, de 26 a 30 de abril, em versão online e gratuita

Para promover uma troca entre diferentes áreas de conhecimento, foram convidados para participar do festival gestores de diversos projetos sociais ligados à música, músicos e profissionais de diferentes áreas como educação e medicina. “O objetivo do festival é promover uma integração entre projetos sociais e jovens músicos, facilitando o intercâmbio de conhecimento e aprendizado que apontem caminhos de transformação social através música”, conta Her Agapito, presidente do Conselho Diretor da Petrobras Sinfônica.

Durante os cinco dias de evento, será apresentada uma programação variada com palestras, mesas-redondas do projeto OPES Em Ação, WorksOPES e Masterclasses. A abertura do festival será marcada pela palestra "A música e a formação do humano", com a Professora Terezinha Rios, filósofa e doutora em Educação pela USP, que apresentará uma reflexão de cunho filosófico sobre o assunto.

Vão participar do festival, ministrando WorkshOPES e Masterclasses,músicos da orquestra e professores da Academia Juvenil da Orquestra Petrobras Sinfônica, Ariane Petri (Fagote), Cristiano Alves (clarineta), Hugo Pilger (violoncelo), Lino Hoffmann (percussão), Ricardo Amado (violino), Ivan Zandonade (viola), os regentes Tomaz Soares (violino) e Sammy Fuks (flauta), e Bruno Gafanhoto (bateria), músico convidado e fundador da Lumi Educação, plataforma de EAD (Educação a distância) de Música.

Dentre os projetos sociais convidados, estão a Orquestra de Jeri (CE), Orquestra Jovem das Gerais (MG), Orquestra Criança Cidadã (PE), o Projeto Guri (SP), Instituto Baccarelli (SP), Canarinhos da Terra (SP), e as fluminenses, Escola de Música da Rocinha, Solar Meninos de Luz, Agência do Bem, Orquestra da Grota e Programa Aprendiz Musical.

Para encerrar a 1ª edição do festival, o Regente Titular e Diretor Artístico da Orquestra Petrobras Sinfônica, Isaac Karabtchevsky, irá ministrar uma palestra com o tema “Música e Transformação”, baseada na vasta experiência do maestro, que completou 86 anos em dezembro de 2020.