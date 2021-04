Rafa Kalimann Divulgação/Globo

Por iG

Publicado 28/04/2021 15:51

Casa Kalimann estreou na noite de terça-feira (27), no Globoplay. O programa comandado pela ex-BBB e influenciadora Rafa Kalimann promete diversão, boas risadas e 'nada óbvio'. O talk show de estreia teve a participação do comediante Rafael Portugal.



Nas redes sociais, a recepção do público gerou memes e comparações com outros programas da televisão brasileira. Alguns notaram que o cenário e parte do talk show com o programa da Maísa, pelo SBT. Outros, compararam o cenário com o finado 'A Fadinha do Brasil', da Rede TV e apresentado pela Mulher Pera. Veja alguns memes sobre o programa:

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">eu achei que o programa seria apenas para a Rafa Kalimann apresentar a casa nova dela, mas o Casa Kalimann é uma versão esquisita do programa da Maísa, é isso? <a href="https://t.co/TuMACqEblW">pic.twitter.com/TuMACqEblW</a></p>— ighor (@ighorsoliveira) <a href="https://twitter.com/ighorsoliveira/status/1387389895451320322?ref_src=twsrc%5Etfw">April 28, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">Casa Kalimann: disponível no Globoplay! <a href="https://t.co/SnlaHeqTSl">pic.twitter.com/SnlaHeqTSl</a></p>— BCharts (@bchartsnet) <a href="https://twitter.com/bchartsnet/status/1387255782606057474?ref_src=twsrc%5Etfw">April 28, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">O programa / A Inspiração <a href="https://t.co/eD85d0GqFT">pic.twitter.com/eD85d0GqFT</a></p>— Diva Depressão (@DivaDepressao) <a href="https://twitter.com/DivaDepressao/status/1387257373652357121?ref_src=twsrc%5Etfw">April 28, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">Meu deus, assisti o primeiro EP do programa da Rafa Kalimann, que bomba! já diria que é uma cópia mal feita da Maísa.<a href="https://twitter.com/hashtag/CasaKalimann?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CasaKalimann</a> <a href="https://t.co/RaRoIZgX07">pic.twitter.com/RaRoIZgX07</a></p>— Pedro Vifeca (@pedro5vifeca) <a href="https://twitter.com/pedro5vifeca/status/1387337479569743873?ref_src=twsrc%5Etfw">April 28, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">a globo forçando o programa da rafa kalimann <a href="https://t.co/y8dQFF15Fx">pic.twitter.com/y8dQFF15Fx</a></p>— pedro (@pedrolopevsf) <a href="https://twitter.com/pedrolopevsf/status/1387223335856218115?ref_src=twsrc%5Etfw">April 28, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">e esse programa da rafa kalimann chamado "casa kalimann" que é uma mistura do programa da maisa com encontro com fatima bernardes: <a href="https://t.co/r51Is7O2Og">pic.twitter.com/r51Is7O2Og</a></p>— daniel (@daneldix) <a href="https://twitter.com/daneldix/status/1387254706762883074?ref_src=twsrc%5Etfw">April 28, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">Eu depois de assistir 30 segundos do Casa Kalimann <br><br>ESTREIA CASAKALIMANN<a href="https://t.co/1txJdypPjL">pic.twitter.com/1txJdypPjL</a></p>— Filipe Oliveira (@FilipeOlliveira) <a href="https://twitter.com/FilipeOlliveira/status/1387388104378654722?ref_src=twsrc%5Etfw">April 28, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>