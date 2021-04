Sinais que precederam o divórcio de Charles e Diana e que estão se repetindo com William e Kate Reprodução Twitter

Publicado 28/04/2021 19:36

Rio - O vestido de casamento da princesa Diana vai ficar exposto no Palácio de Kensington, em Londres, como parte da mostra temporária “Royal Style in the Making''. Criado por Elizabeth e David Emanuel, na época um casal, o modelo histórico foi usado em 1981.



Além do vestido, os esboços originais, amostras de tecido e fotografias inéditas estão disponíveis. A iniciativa será inaugurada em 3 de julho e tem o objetivo de demonstrar o que cada costureiro levou para o guarda-roupa real.