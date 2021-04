Mayra Cardi reprodução do instagram

Por iG

Publicado 29/04/2021 15:16 | Atualizado 29/04/2021 15:17

A nova polêmica de Mayra Cardi é o jejum de sete dias que a coach de emagrecimento fez. A ex-BBB contou que passou esse tempo sem comer e foi alvo de críticas. ela rebateu os comentários negativos e disse que não fez isso para emagrecer, mas para benefícios da saúde.

"Já que estão falando de mim, resolvi falar também. Antes de mais nada, as coisas foram tiradas completamente de contexto", escreveu no Twitter. "Fiz jejum de sete dias. Com supervisão e com a finalidade de saúde, alma, oração e estudos. Quem quiser saber mais, tem uma live com o profissional no meu IGTV", continua.



A coach de emagrecimento ainda disse que é contra a prática de jejum para a perda de peso. "Tenho dois programas de emagrecimento e nenhum usa jejum. Sem mais", diz. No Instagram, Mayra falou novamente sobre o assunto e falou que colocou nos Stories em destaque links para artigos que falam sobre o jejum para saúde.



"Eu não fiz nem sou a favor de fazer jeju para emagrecer. Jamais faria. Agora, eu quero que um ser humano me apresente um artigo científico que comprove que jejum faz mal que aí sim eu mudo de opinião sem problema algum porque falar até papagaio fala. Quero ver provar o que fala. Mais uma vez não estou incentivando ninguém a nada", finaliza.